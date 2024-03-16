موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة 6

يأتي موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ 6 يوم السبت الموافق 16 من شهر مارس، حيث جاءت أحداث الحلقة الـ 5 وهي تحمل الكثير من الإثارة والتشويق حول عائلة مختار وأولاده، وتتطورت الأحداث لتشهد حالة من الإعجاب بين مختار ومي.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ 6

ينتظر الجمهور موعد إعادة الحلقة الـ 6 من مسلسل إمبراطورية ميم حيث يكون موعد الإعادة 10:15 صباحاً على قناة dmc والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama والإعادة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً بالإضافة إلى منصة watch it الرقمية التي تطرحه تزامناً مع قناة dmc الساعة 10:45 مساءً.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى ونور النبوي وإلهام صفي الدين وهاجر السراج والأطفال منى زاهر وآدم وهدان كما انه سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى وإخراج محمد سلامة.