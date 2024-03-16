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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5.. هل يتزوج النبوي حلا شيحا بعد تبادل الإعجاب؟

كتب:

ضحى محمد
12:14 ص | السبت 16 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

بأحداث تشويقية، انتهي منذ قليل عرض أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5، بظهور علاقة إعجاب بين الفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، دون الحديث عن تفاصيل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5، علم أولاد خالد النبوي، أن حلا شيحا قد نست شنطتها داخل سيارته، وشك أولاده أن هناك علاقة تجمع بين والدهما وحلا شيحا، وقرر خالد النبوي أن يساوم نجله الأصغر «مصطفي» حتي يعلم مكان الشنطة التي اختفت من سيارته، ليخبره على الفور.

الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطورية ميم يوميًا، الساعة 10 و45 دقيقة على قناة dmc، وينتظر الجمهور الحلقة يوميًا من أجل متابع الصراع بين أولاده، خاصة أن لكل منهما مطالب واهتمامات خاصة، وقد شهدت الحلقات السابقة مطالبة أولاد خالد النبوي بوجود استقلالية بشكل أكبر في المنزل.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.