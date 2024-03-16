 مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6.. مايان السيد تقع في حب نور خالد النبوي

ينتظر الجمهور عرض أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6، بعد ظهور علاقة إعجاب بين الفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، خاصة أن الثنائي رفضا بيع منزلهما في منطقة المعادي رغم عرض مبالغ كبيرة عليهما.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6، من المقرر أن تشهد علاقة حب بين مايان السيد ونور خالد النبوي، إذ بدأت تميل لها وتتحدث معه باعتباره مقربا بالنسبة لها، وذلك على عكس ما حدث خلال الحلقات المضية بشأن تجاهلها له.

موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطورية ميم

ينتظر الجمهور الحلقة يومياً من أجل متابع الصراع بين أولاده، خاصة أن لكل منهم مطالب واهتمامات خاصة، وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطورية ميم يومياً، الساعة 10 و45 دقيقة على قناة dmc.