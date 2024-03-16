رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

 مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6.. مايان السيد تقع في حب نور خالد النبوي

كتب:

ضحى محمد
09:01 ص | السبت 16 مارس 2024
نور خالد النبوي

نور خالد النبوي

ينتظر الجمهور عرض أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6، بعد ظهور علاقة إعجاب بين الفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، خاصة أن الثنائي رفضا بيع منزلهما في منطقة المعادي رغم عرض مبالغ كبيرة عليهما.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6، من المقرر أن تشهد علاقة حب بين مايان السيد ونور خالد النبوي، إذ بدأت تميل لها وتتحدث معه باعتباره مقربا بالنسبة لها، وذلك على عكس ما حدث خلال الحلقات المضية بشأن تجاهلها له.

موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطورية ميم

ينتظر الجمهور الحلقة يومياً من أجل متابع الصراع بين أولاده، خاصة أن لكل منهم مطالب واهتمامات خاصة، وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطورية ميم يومياً، الساعة 10 و45 دقيقة على قناة dmc.

اقرأ المزيد:

نور خالد النبوي: «مشهد أحمد السقا لما قفز من الشلال حببني في السينما»

فوز نور خالد النبوي بجائزة أفضل ممثل صاعد في مهرجان القاهرة للدراما

50 مليون جنيه إيرادات فيلم «الحريفة» لـ نور خالد النبوي في 5 أسابيع

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2.. نور خالد النبوي يتعرض لحادث سير
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.