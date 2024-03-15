72 ساعة صادمة.. تطور جديد في حالة أحمد رفعت بعد توقف قلبه داخل الملعب

يوما بعد يوم، تشهد حالة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر، الذي تعرض لحادث مفجع داخل الملعب، بعد أن توقف قلبه بشكل مفاجئ، تطورا جديدا مع ترقب الجماهير والوسط الكروي الذي يتابع حالته عن كثب، آملا في تحسن جديد في الحالة الصحية الخاصة به.

أحمد رفعت الذي تم نقله إلى المستشفى فور سقوطه قبل دقيقة من نهاية المباراة، استمرت محاولات عودة النبض إلى قلبه لمدة ساعة ونصف، من خلال 20 صدمة كهربائية، تشهد حالته تحسنا طفيفا.

تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

مصدر مقرب من أحمد رفعت، كشف لـ«الوطن»، تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر، بعد 72 ساعة صادمة مرت على الجميع منذ دخوله إلى المستشفى، مؤكدا أنه لا يزال يخضع لعمليات غسيل الكلى، التي تأثرت بشكل كبير نتيجة عدم وصول الدم لها خلال فترة توقف القلب.

وأضاف: «هناك تحسن طفيف في حالة رفعت، ولكنه لا يزال على أجهزة التنفس الصناعي، يستطيع تحريك أطرافه، ولكن الأطباء لا يزالون يمنعون الزيارة عنه».

المستشفى يستعد لإصدار تقرير جديد عن حالة أحمد رفعت الصحية

وأكمل: «سيكون هناك تقرير جديد من المستشفى بشأن تطورات حالة رفعت خلال 24 ساعة، في انتظار استجابة أجهزته الحيوية بشكل أفضل خلال الساعات المقبلة».

فاجعة سقوط أحمد رفعت داخل الملعب في الدقيقة 89 من عمر مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، أوقعت القلوب، خاصةً وأن اللاعب سقط دون تدخل من أي لاعب، بعد أن توقف قلبه بشكل مفاجئ.

ويبلغ أحمد رفعت من العمر 31 عاما، حيث سبق له تمثيل منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش.