تحقق توقع جديد لخبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف، بشأن أحمد رفعت لاعب فريق «فيوتشر» الذي سقط مغشيًا عليه في الملعب، خلال مشاركته مع فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، بسبب إصابته بأزمة قلبية شديدة وهبوط حاد بالدورة الدموية؛ إذ تنبأت بذلك الأمر مسبقًا فماذا قالت؟

طلت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف ضيفة مع الإعلامي نيشان على قناة «الجديد»، لتفجر سلسلة من التوقعات المثيرة، من بينها إصابة لاعب رياضي بأزمة صحية طارئة في أثناء تواجده بالملعب: «لاعب رياضي شهير يتعرض لأزمة صحية طارئة، ترافقه أحداث مثيرة وحالة كبيرة من البلبلة على أرض أحد الملاعب».

تحقق توقع ليلى عبد اللطيف بشأن أحمد رفعت.. ماذا قالت؟

لا يزال اسمه حديث منصات السوشيال ميديا، بعد سقوطه في أرض الملعب، ليرقد أحمد رفعت الآن في العناية المركزة بأحد المستشفيات بالإسكندرية، بعد إجراء العديد من المحاولات لإنعاش قلبه ومحاولة إفاقته مجددًا.

تعاطف المتابعين مع أزمة اللاعب أحمد رفعت

أثار سقوط اللاعب أحمد رفعت حالة من الحزن والقلق لدى متابعيه، الذين تمنوا له الشفاء العاجل، في حين حرص أحد اللاعبين على ارتداء تيشرت عليه صورته، ليكن خير دعمًا له، بينا كتب آخر قائلًا: «يا جماعة عايز منكم طلب صغير الدعاء للاعب أحمد رفعت ربنا يشفيه شفاء عاجل في شهر رمضان الكريم».

أزمة أحمد رفعت

نقل أحمد رفعت إلى المستشفى فور سقوطه قبل دقيقة من نهاية المباراة، لتستمر محاولات إعادة النبض مجددًا إلى قلبه لمدة ساعة ونصف، من خلال 20 صدمة كهربائية، لتشهد حالته تحسنا طفيفا ولا يزال محجوزًا في المستشفى حتى الآن.