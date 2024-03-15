مفاجأة في آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت.. قرار نهائي لإنقاذ حياته

يبدو أن رحلة إنقاذ أحمد رفعت لاعب فيوتشر، من تباعات توقف قلبه لمدة 90 دقيقة، لن تكون سهلة، في ظل التطورات التي تشهدها الحالة الصحية، بين الحين والآخر، فرغم الاستجابة الضعيفة للتدخلات الطبية، لاتزال الآمال قائمة من أجل إنقاذه وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي.. فما آخر التطورات الخاصة بالحالة الصحية لأحمد رفعت؟

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

قرار نهائي لإنقاذ حياة أحمد رفعت، جاء من قبل الأطباء المشرفين على حالته، وذلك بعد الاستجابة الضعيفة لجهاز الكلى، على مدار الـ48 ساعة المنقضية، على أن يجرى استمراره على الجهاز لحين حدوث استجابة، إضافة إلى استمراره في المستشفى، لحين وصول نسبة الوعي إلى 75%، أو ما يزيد عن ذلك.

ماذا قال الطبيب الخاص لأحمد رفعت عن حالته؟

درجة الوعي الأخيرة التي وصل لها أحمد رفعت وفقًا لطبيبه المعالج عمرو عثمان، الذي تحدث في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون سبورت، كانت 11 فقط، وهي بعيدة نسبيًا عن الدرجة الطبيعية التي تسمح بنقله من المستشفى، بينما أكد أن بعض الأجهزة والأعضاء الحيوية داخل جسده بدأت في استعادة عافيتها، كما بدأ لاعب مودرن فيوتشر الاعتماد على دورة الدم بصورة طبيعية، دون الاحتياج إلى أي محفزات، إلى جانب ذلك اختفت تمامًا اضطرابات القلب التي كان يعاني منها، لكنه لايزال تحت الملاحظة من أجل مراقبة كل ذلك.

بيان منتظر من المستشفى

ومن المقرر أن تصدر مستشفى زمزم بيانًا رسميًا، غد السبت، من أجل التوضيح والإجابة على جميع الأسئلة التي تشغل أذهان محبي أحمد رفعت والجماهير التي ترغب في الاطمئنان على حالة اللاعب، بحسب مدير المستشفى أحمد كامل، الذي قال ذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

طبيب قلب يفجر مفاجأة

حالة من الجدل شهدتها الأيام الماضية، بشأن السبب الحقيقي حول الأزمة القلبية التي تعرض لها أحمد رفعت، أثناء مشاركته في لقاء فيوتشر والاتحاد السكندري، إذ أكد طبيب القلب الشهير جمال شعبان، أن اللاعب يعاني من خلل وراثي تسبب في سقوطه المفاجئ وتعرضه لأزمة قلبية أثناء المباراة.