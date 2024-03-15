مضاعفات خطيرة تعرض لها أحمد رفعت.. ماذا حدث لجسمه بعد توقف القلب؟

أصبح اللاعب أحمد رفعت محط اهتمام الجمهور، يتذكرونه دوما المستديرة بالدعاء أملًا في أن يعود للملاعب؛ فما حدث للاعب الشاب جعل الجمهور في حالة ترقب لآخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبيه وتوقف قلبه بعد السقوط في أرض الملعب بشكل مفاجئ.

مضاعفات تعرض لها أحمد رفعت بعد توقف القلب

أحمد رفعت لاعب فيوتشر نُقل إلى المستشفى بعد سقوطه فورًا قبل انتهاء المباراة، فيما استمرت محاولات إنعاش قلبه الذي توقف لمدة ساعة ونصف، من خلال 20 صدمة كهربائية، وعلى الرغم من أن حالته الصحية تشهد تحسنا طفيفا، لكن توقف القلب لمدة نصف ساعة تسبب في تعرض لمضاعفات في الكلى، فهو لا يزال يخضع لعمليات غسيل الكلى، التي تأثرت بشكل كبير نتيجة عدم وصول الدم لها خلال فترة توقف القلب، وفق تصريحات سابقة من مصدر مقرب للاعب لـ«الوطن».

وفي تصريحات لـ«الوطن»، قال الدكتور خليفة مختار، استشاري امراض الجهاز الهضمي والكلى، إن العمليات التي يخضع لها اللاعب أحمد رفعت في الكلى نتيجة التأخر في إنقاذ اللاعب، وإن المضاعفات التي يمكن أن تحدث للكلى في حال عدم وصول الدم إليها هي قصور في أداء الكلى وارتفاع ضغط الدم.

وبحسب موقع «مايو كلينك»، يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم للكلى عبر الشريان الكلوي إلى الإضرار بوظائف الكلى؛ الانسداد الكامل لتدفق الدم إلى الكلى يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى فشل كلوي دائم، يمكن أن يحدث انسداد الشرايين الحاد للشريان الكلوي بعد إصابة أو صدمة في البطن أو الجانب أو الظهر.

ووفقًا لما ذكرة موقع كلية الطب بجامعة نيويورك؛ فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من السكتة القلبية يمكن أن يتعرضون لمضاعفات منها خطر حدوث خلل وظيفي عصبي، وإصابة الدماغ، واضطرابات الوعي، والعجز المعرفي العصبي، والتغيرات في نوعية الحياة، وأبسط هذه المضاعفات هي الآلام النفسية والجسدية.

من هو اللاعب أحمد رفعت؟

ونستعرض من خلال «الوطن» معلومات عن أحمد رفعت بعد أن توقف قلبه داخل الملعب:

اللاعب أحمد رفعت من مواليد 20 يونيو 1993 أي يبلغ من العمر 31 عامًا.

يلعب في مركز الجناح في نادي فيوتشر، انضم لمنتخب مصر في عام 2021.

لعب في العديد من الأندية المصرية أبرزهم نادي الزمالك.

تعرض لأزمة صحية لم يتعافى منها حتى الآن، إذ سقط على أرض الملعب متأثرًا بأزمة قلبية.