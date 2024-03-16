أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في تونس عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 16-3-2024 في سادس أيام شهر رمضان الكريم وذلك استعدادًا الإفطار وصلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 16-3-2024

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 16-3-2024، استنادا إلى إعلان وزارة الشؤون الإسلامية التونسية.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 16-3-2024

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية التونسية أن موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 16-3-2024، عند الساعة 6:31 مساءً، وعن مواقيت الصلاة الأخرى تأتي صلاة الفجر عند الساعة 5:07 صباحًا، والشروق 6:30 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 7:54 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 16-3-2024 في مدينة أريانة

وتختلف موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 16-3-2024 في المحافظات والبلدات الأخرى، فتأتي محافظة أريانة صلاة المغرب عند الساعة 6:28 مساءً، وصلاة الفجر 4:54 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر عند الساعة 12:28 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:53 مساءً ثم تأتي صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 16-3-2024 في مدينة جربة

وعن موعد أذان المغرب في مدينة جربة التونسية اليوم السبت 16-3-2024 فيأتي عند الساعة 6:30 مساءً، وصلاة الفجر 4:54 صباحًا، والشروق 6:29 صباحًا، وصلاة الظهر عند الساعة 12:30 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 7:54 مساءً ثم تأتي صلاة التراويح.