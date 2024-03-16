كشفت وزارة الشؤون الإسلامية التونسية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 16-3-2024

في التقرير التالي ترصد «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 16-3-2024، استنادا لما ورد من وزارة الشؤون الإسلامية التونسية.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 16-3-2024

بحسب وزارة الشؤون الإسلامية التونسية، موعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 16-3-2024 بمدينة تونس العاصمة، ورادس، وصفاقس جميعها في الساعة 5:02، وفي مدينة قبلي الساعة 5:11 وفي مدينة قرطاج الساعة 5:01 وفي بنزرت الساعة 5.03.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم السبت 16-3-2024

مواقيت الصلاة في تونس اليوم السبت 16-3-2024 تختلف من مدينة إلى أخرى، وفي السطور التالية نرصد لكم موعد الفروض الخمسة بحسب توقيت العاصمة التونسية، وتكون صلاة الفجر في الساعة 5:02 أما موعد صلاة الشروق 6:31، ثم موعد صلاة الظهر التي تكون في الساعة 12:29، ثم صلاة العصر التي تكون في الساعة 3:53 ثم صلاة المغرب في الساعة 6:28، وأخيرا صلاة العشاء وموعدها في الساعة 7:55 وتليها صلاة التراويح.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم السبت 16-3-2024

بحسب المواعيد التي نشرتها وزارة الشؤون الإسلامية التونسية، فإن عدد ساعات الصيام في تونس اليوم السبت 16-3-2024 يقرب من 13 ساعة و24 دقيقة بحسب توقيت عاصمة الدولة، فيما يزيد وقت الصيام يوميا حيث يقصر موعد أذان الفجر يوميا دقيقة، أو اثنين، وكذلك أذان المغرب الذي يطول يوميا دقيقة.