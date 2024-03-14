يهتم موقع تونس الرقمية بنشر مواقيت الصلاة وإمساكية رمضان طوال شهر رمضان، وينشر موعد آذان المغرب في تونس اليوم الخميس 14-3-2024، وفق مواقيت كل يوم من أيام الشهر المبارك لإقامة الصلاة وتناول وجبة الإفطار في رابع أيام شهر رمضان الكريم.

موعد آذان المغرب في تونس اليوم

نشر موقع تونس الرقمية موعد آذان المغرب في تونس اليوم، وفقا لكل محافظة من محافظات تونس إذ يختلف التوقيت وفقا لخطوط الطول التي تمر على المحافظات، وهو الاختلاف الذي لا يتعدى دقائق من محافظة لأخرى.

موعد آذان المغرب اليوم في تونس الخميس 14-3-2024

يكون موعد آذان المغرب اليوم في تونس الخميس 14-3-2024 وفق توقيت مدينة تونس في تمام الساعة 6:16 دقيقة بينما في محافظة بن عروس تكون في تمام الساعة 6:28 مساء.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

ويكون موعد صلاة المغرب في تونس اليوم في أريانة في تمام الساعة 6:28 مساء، وفي منوبة في تمام الساعة 6:29 مساء، ويكون موعد صلاة المغرب في تونس اليوم في تمام الساعة 6:34 مساء.

موعد الإفطار اليوم في تونس الخميس 14-3-2024

موعد الإفطار اليوم في تونس الخميس 14-3-2024 في القيروان في تمام الساعة 6:30 مساء، بينما في صفاقس في تمام الساعة 6:27، على أن يكون موعد الإفطار في تطاوين 6:30 مساء.