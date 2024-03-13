نحتفل جميعًا بشهر رمضان المعظم، ويسعى الكثير من المسلمين في الوطن العربي وتحديدا تونس إلى معرفة موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13-3-2024 الموافق 3 رمضان لعام 1445، بعدما أعلنت تونس أنّ الاثنين غرة شهر رمضان المعظم، بعد ثبوت رؤية الهلال.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 13-3-2024

وبالنسبة لـ موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 13-3-2024، فسيكون الساعه 06:28 مساء، بينما سيكون موعد الإمساك في الساعة 4:56 صباحًا، ويؤذّن الفجر في تمام الساعة 5:13 دقيقة.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 13-3-2024

واحتفلت تونس بصيام أول أيام شهر رمضان المعظم يوم الاثنين، وصلى المسلمون صلاة التراويح ليلة الاثنين، بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1445 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبتت رؤيته في عدة دول عربية مثل مصر والسعودية والإمارات والعراق وسوريا والبحرين والكويت، فيما أعلنت دول أخرى مثل الأردن والمملكة المغربية وسلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال، وأعلنت أن يوم الثلاثاء هو أول أيام الشهر المعظم.

وينتهي شهر رمضان في 9 أبريل المقبل، وتحتفل تونس بعيد الفطر في 10 أبريل المقبل، فليكا والذي سيوافق أول أيام شهر شوال لعام 1445 هجرية.