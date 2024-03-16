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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ6.. هل يقع نور النبوي في حب مايان السيد؟

كتب:

هبة ياسر
03:03 م | السبت 16 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

تتوالى الأحداث في الحلقة الـ6 من مسلسل إمبراطورية ميم خاصةً بعدما كشفت الحلقات عن حالة الإعجاب بين حلا شيحة وخالد النبوي، وهناك مؤشرات لوقوع مايان السيد في حب نور النبوي، حيث إن الأحداث شهدت تقرب الطرفين من بعضهما البعض.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ6

شهدت أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل إمبراطورية ميم تقرباً بين نور النبوي ومايان السيد حيث أنهما ذهبا في نزهة معاً واعترفت مايان لنور بمشاعرها تجاهه وأنها معجبة به، وبادلها نور النبوي ذات الشعور.

موعد عرض الحلقة الـ 6 من مسلسل إمبراطورية ميم

الجمهور على موعد عرض مع الحلقة الـ 6 اليوم من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً، كما أنه يُعرض على منصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع عرضه على قناة dmc.

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