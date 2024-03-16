تعرض شبكة قنوات ON الليلة حلقات مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي في مواعيدها المحددة، وخصصت القناة عدة أوقات لموعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama وON الحلقة 6، لمن فاته العرض الأول للحلقة.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama وON الحلقة 6

ويأتي موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 6 في الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 6

كما تم الإعلان عن موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 6، في تمام الساعة 5.15 صباح غدِ الأحد، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11.15 صباح يوم الأحد.

كما يمكنك متابعة ومشاهدة مسلسل حق عرب الحلقة 6 عبر تطبيق WATCH IT، إذ يعرض حلقات مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، يوميًا دون فواصل إعلانية.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، أحمد عبدالله محمود، وليد فواز، دنيا المصري، دينا فؤاد، وآخرين من إخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.