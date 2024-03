تنطلق الليلة، الحلقة 6 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على شاشة قناة ON، وإلى جانبها قناة on drama، وذلك بعدما شهدت الحلقة 4 من المسلسل تطورًا كبيرًا في الأحداث.

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل حق عرب

وأعلنت شبكة قنوات ON عن موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، كما يعرض على شاشة قناة ON Drama، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويمكن مشاهدة الحلقة 6 من خلال منصة WATCH IT دون إعلانات.

أبرز أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب داخل منطقة المغربلين في الدرب الأحمر، حيث تجارة الأخشاب وسيطرة المعلم عبد ربه عليه، ويعمل معه عرب السويركي وهو ذراعه الأيمن، ويعتمد عليه بشكل كبير ولكن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب، بعد وقوع العديد من المشكلات والصراعات.

ويشارك في مسلسل حق عرب كل من أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وليد فواز، أحمد صيام، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجي.