مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. أحمد رزق يغدر بـ أمير كرارة بهذه الطريقة

تضمن مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 مفاجأة كادت تورط الدكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة ضمن الأحداث التي تُعرض عبر قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. الشرطة تصل لأمير كرارة

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 غدر فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، بالدكتور ياسين وإبلاغ الشرطة عنه لكي يلقوا القبض عليه.

ظهر الدكتور ياسين في مشهد مع سامية حلويات ومعه ابنته حبيبة التي ذهب لكي يسلمها لوالدتها التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل ولكنه حاول أن يكون حريصا فجعل رجل آخر يقوم بهذه المهمة وعندما ذهب ليسلم حبيبة إلى والدتها جرى إلقاء القبض عليه.

وفي هذه اللحظة فر الدكتور ياسين هاربا ومعه سامية حلويات واتصل بطليقته يعاتبها عن إبلاغها للشرطة لكنها أخبرته أنها لم تفعل هذا الأمر، لكن طليقها أخبر فاروق أنه هو من أبلغ الشرطة عنه.