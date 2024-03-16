«اسأل مودة».. محاضرة توعوية لطلاب كلية العلوم بجامعة بورسعيد

نظمت كلية العلوم بجامعة بورسعيد محاضرة ضمن برنامج «مودة» لتوعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية العلاقات الأسرية، وذلك للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ونبذ الخلافات والحد من نسبة الطلاق خاصة بين الشباب.

أهداف برنامج «مودة» بين الشباب

أقيمت المحاضرة تحت رعاية الدكتور فريد الدسوقي عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد، وشهدت توعبة الشباب بأهداف برنامج «مودة» بين الشباب وذلك للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يسهم في خفض معدلات الطلاق.

وعلى جانب آخر، رحب الدكتور فريد الدسوقى عميد الكلية بزيارة الدكتور أحمد عباس منسق مشروع مودة بالجامعات والمعاهد العليا بوزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ما تم تنفيذه من دورات تدريبية لبرنامج «مودة» جامعة بورسعيد وحضوره فعاليات تدريب البرنامج للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023 - 2024 لطلبة المستويين الثالث والرابع بكلية العلوم، بحضور الدكتورة منى البوص المدرب المعتمد لبرنامج مودة بجامعة بورسعيد.

«اسأل مودة»

وتحدث الدكتور أحمد عباس مع الطلاب المتدربين في كلية العلوم جامعة بورسعيد عن أهم الجوانب التي يتناولها التدريب في برنامج مودة وأهمية توجيه الطلاب للمنصة الإلكترونية لمشروع «مودة» وخدمة الاستشارات الرقمية «اسأل مودة» وأهمية حضور البرنامج وخطورة إحصائيات الطلاق في المجتمع المصري.