مشروع «مودة» للحفاظ على الأسرة المصرية يطلق مبادرة جديدة

أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» مبادرة جديدة تستهدف أبناء المناطق الحدودية، ويأتي هذا من واقع حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تحقيق دمج كامل لمختلف الفئات والمناطق الجغرافية، تنفيذاً لتوجيهات الوزيرة نيفين القباج.

انطلاق المبادرة داخل النوبة

بدأت أولى تدريبات المبادرة في منطقة النوبة، ومن المخطط أن يتم تنفيذ 20 تدريبا خلال المرحلة التجريبية بمناطق «سيوة، ومرسى مطروح، وواحة الخارجة، وشمال وجنوب سيناء، وحلايب وشلاتين».

ويرصد المشروع خلال هذه المرحلة احتياجات أبناء هذه المناطق ودراسة طبيعة المشكلات الأسرية السائدة تمهيداً لتطوير محتوى توعوي يلبي احتياجات أبناء هذه المناطق بما يدعمهم في بناء كيان أسري مستقر، فضلا عن تحديد الآليات المثلى لتنفيذ هذه المبادرة مع أبناء المناطق الحدودية.

المبادرة السادسة عشر لمشروع مودة

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تعد رقم 16 لمشروع «مودة»، والذي استطاع منذ إطلاقه تدريب ما يقرب من مليون شاب وفتاة، بالإضافة إلى استفادة 4.9 مليون مواطن مصري من المنصة الرقمية للمشروع للتعلم عن بعد.

وأعلنت وزيرة التضامن تفعيل خدمة الاستشارات الرقمية «اسأل مودة» على هذه المنصة الأسبوع الجاري، حرصاً من الوزارة على التواصل مع الشباب بشكل مجاني وفي سرية تامة.