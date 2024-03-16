مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. غادة عبد الرازق في حيرة بين والدها وزوجها

بعد أن تصاعدت شرارة الحرب بين عائلة ضرغام والغول، في أحداث مسلسل «صيد العقارب» بطولة غادة عبدالرازق، خلال الحلقات السابقة، ينتظر الجمهور في حالة من التشويق والإثارة، وخاصةً بعد أن عرضت أمس الحلقة الخامسة، التي تضمنت أحداثًا أوضحت بدء الخصومة والأخذ بالثأر بين العائلتين، وانتهت الحلقة عند سماع الحاج إسماعيل ضرغام خبر إطلاق النار على نجله «ياسين» وهذا الحدث الأبرز الذي جعل المتابعين يتساءلون عن الصراع الذي ينشأ في مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبد الرازق، وما هي ردة فعله؟

مسلسل صيد العقارب

وتمارس الفنانة غادة عبد الرازق «عايدة» مهنة صعبة في المسلسل، وهي تربية العقارب، وذلك السبب الذي جعل الكثيرون يتابعون مسلسل صيد العقارب على شاشة قناة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وشهدت الحلقة الخامسة العديد من الأحداث الشيقة استكمالًا للصراعات التي تدور بين العائلتين بعد أن مقتل «علي» الذي يقوم بدوره محمود عبد المغني.

أحداث وقصة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

وتزداد الأحداث غموضًا وذلك بعد أن تم اكتشاف قاتل علي ضرغام انه هو ابن الحاج إسماعيل الغول، ومحاولة أخذ الحج ضرغام الثأر من «ياسين» ومحاولة قتله، ويتساءل الجمهور عن موقف «عايدة» من الصراع الذي دار مين عائلتها وعائلة زوجها؟ وهو ما ينتظرونه لمتابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبدالرازق.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

تردد قناة CBC

تردد قناة CBC وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبدالرازق.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة CBC

على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك ضبط القناة من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات، واختر من القائمة التركيب وأدخل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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