موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب.. عايدة في اختبار صعب

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب العديد من الأحداث المثيرة، كان أبرزها إطلاق الحاج حسن ضرغام النار على «ياسين» زوج ابنته الدكتورة عايدة وابن الحاج إسماعيل الغول، ومواجهة عايدة لوالدها بعد إصابته «ياسين»، وزيادة حدة الصراع بين «الحاج إسماعيل» و«الحاج حسن»، وهو ما زاد رغبة المشاهدين في معرفة موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب.

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب

وموعد عرض الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، على قناة cbc في رمضان، الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 2:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

وفي الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب، تغمر مشاعر الحزن الشديد الدكتورة عايدة، بينما تعود بذاكرتها إلى حديثها مع شقيقها «علي ضرغام»، ويتجلى في ذاكرتها شوقه لأن يكون مثلها، طبيبًا ناجحًا ينقذ الأرواح، تتذكر طلبه منها أن تعتني بأبنائه من بعده، دون أن يبوح لها عن سبب خوفه من المستقبل وتوجسه إلى هذه الدرجة، وتُثير هذه الذكريات مشاعر قوية داخل «عايدة» مزيجًا من الحزن والألم والمسؤولية، حتى تتعهد بداخلها أن تكون الأمان لأبناء شقيقها، وأن تُكمل مسيرته في الحياة.

وانتهت الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب، بسماع الحاج «إسماعيل الغول» خبر إطلاق الحاج «حسن ضرغام» النار على ابنه «ياسين» ليهب مذعورًا والشر يتطاير من عينيه.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول «عايدة»، طبيبة مختصة باستخلاص السموم من العقارب، تعيش عايدة حياة صعبة مليئة بالتحديات، حيث تواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» مما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.

وتواجه «عايدة» العديد من العقبات في رحلتها، من صراعات عائلية إلى مشاكل زوجية إلى تحديات مهنية، وتُحاول «عايدة» التغلب على هذه العقبات وتحقيق العدالة لشقيقها.