مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة.. غادة عبدالرازق في ورطة كبيرة

وسط حالة من الإثارة والتشويق، عُرضت أمس الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب، وتضمنت العديد من المشاهد والأحداث المهمة، من بينها إطلاق الحاج حسن ضرغام النار على «ياسين» زوج ابنته الدكتورة «عايدة»، وهو الدور الذي تؤديه الفنانة عادة عبد الرازق ونجل الحاج إسماعيل الغول، والتي على إثرها ذهب إلى المستشفى، وهو ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة لرؤية ردة فعل زوجته ووالده.

مسلسل صيد العقارب

وتتصاعد وتيرة الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة، وهو ما ينتظره الجماهير، خاصةً بعد اندلاع شرارة الصراع بين عائلتي «الغول» و«ضرغام»، وذهاب الحاج إسماعيل إلى الحاج حسن ضرغام، طالبًا منه عدم التفكير في الأخذ بالثأر، إلا أنه رفض طلبه وأطلق النار على «ياسين»، وهو الدور الذي يؤديه الفنان محمد علاء، لتنتهي الحلقة عند معرفة عائلة ضرغام الخبر.

أحداث صيد العقارب الحلقة السادسة

تسلسل الأحداث التي يغلب عليها الغموض يدفع الجماهير لمعرفة أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة للفنانة غادة عبدالرازق، خاصةً بعدما شهدت الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب المزيد من الأحداث، وينتظرها الجماهير لمعرفة مصير وقوع الحرب الشديدة بين العائلتين وتحول الصداقة إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة للفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وموعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

تردد قناة CBC لمشاهدة مسلسل صيد العقارب

ولمتابعة موعد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة، وضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة CBC على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التالي:

- الدخول إلى قائمة الإعدادات.

- اختر من القائمة التركيب.

ادخل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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