عقوبة تعطيل كاميرات المراقبة لتضليل العدالة.. من وحي مسلسل صيد العقارب

تواجه الدكتورة عايدة، التي تجسّد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، في مسلسل صيد العقارب، فاجعة كبرى بوفاة شقيقها الأصغر «علي» الذي يُؤدّي دوره الفنان محمود عبد المغني، وعلى الرغم من معرفة عايدة هوية القاتل، وهو شقيق زوجها، إلا أنها لم تتمكن من إثبات الجريمة عليه بشكل قاطع.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب

خلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب، وبعد مقتل «علي»، سأل زوج عايدة عن هوية مرتكب الجريمة، فأجابه رئيس المباحث بأنّ الأدلة الأولية تشير إلى أن مرتكب الجريمة هو شقيقه الأصغر، وهو ما يوحي بأنه لم يتم تفريغ كاميرات المراقبة حتى الآن، وإثبات الجريمة بشكل رسمي على القاتل.

في حال تعطيل كاميرات المراقبة، خلال ارتكاب جريمة قتل «علي» زوج الدكتورة عايدة، فهناك عقوبة قانونية تقع على من قام بتعطيلها لتضليل العدالة، وفق ما أوضحه الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا.

عقوبة تعطيل كاميرات المراقبة

عقوبة تعطيل كاميرات المراقبة لتضليل العدالة، تكون الحبس وغرامة مالية، الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وغرامة من 30 جنيهًا، وحتى 10 آلاف جنية، حسب ما أوضحه «سعداوي» خلال حديثه لـ«الوطن».

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق أحداثا كثيرة، جاء في بدايتها ذهاب الحاج إسماعيل إلى الحاج حسن ضرغام، طالبًا منه غلق باب الصراع وعدم التفكير في الأخذ بالثأر، للحفاظ على باقي أبنائهما، إلا أن الأخير رفض مصممًا على الأخذ بالثأر، لكن بعد دفن جثمان نجله «علي».