مسلسل صيد العقارب الحلقة 5.. غادة عبد الرازق تتلقى صدمة كبيرة

أحداث مثيرة ومشوقة تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 5، كان أبرزها تلقي الفنانة غادة عبد الرازق وتجسد دور الدكتورة عايدة، صدمة كبيرة؛ إذ أطلق والدها الحاج حسن ضرغام، النار على زوجها «ياسين» الذي رفض تطليقها والانصياع لطلب والدها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق أحداثا كثيرة، جاء في بدايتها ذهاب الحاج إسماعيل إلى الحاج حسن ضرغام، طالبًا منه غلق باب الصراع وعدم التفكير في الأخذ بالثأر، للحفاظ على باقي أبنائهما، إلا أن الأخير رفض مصممًا على الأخذ بالثأر، لكن بعد دفن جثمان نجله «علي».

وشهدت أحداث مسلسل صيد صيد العقارب الحلقة 5 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، إصابة الدكتورة عايدة بحزن شديد وهي تعود بذاكرتها إلى حديثها مع شقيقها علي ضرغام الذي أخبرها أنه كان يتمنى أنّ يكون مثلها، كما تذكرته وهو يطلب منها الاعتناء بأبنائه من بعده دون أن يخبرها عن سبب خوفه من المستقبل وتوجسه إلى هذه الدرجة.

زيادة حدة الصراع

وزادت حدة الصراع في مسلسل صيد العقارب الحلقة 5، عندما طلب الحاج حسن ضرغام من «ياسين» ابن الحاج إسماعيل الغول أن يُطّلق ابنته الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وعندما رفض «ياسين» أطلق الحاج حسن ضرغام النار عليه.

وانتهت الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب، بسماع الحاج إسماعيل الغول خبر إطلاق الحاج حسن ضرغام النار على ابنه «ياسين» ليهب مذعورًا والشر يتطاير من عينيه.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.