سيشهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 كثيرا من المفاجآت خاصة مع مشهد النهاية في الحلقة 5 من أحداث العمل، التي ظهر خلالها دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة وهو يهاتف فاروق ابن عمه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. أحمد رزق وجها لوجه مع أمير كرارة

وتضمن مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 مشهد لإخبار دكتور ياسين لفاروق بأنه سيأتي إليه في منزل عائلة الحاج محمود الرفاعي وجاء هذا بعد هروبه الحلقات الماضية منه حتى لا يقتله ولكن مع المواجهة فى الحلقة 6 يظن البعض بأن فاروق سيتمكن من قتل ياسين وهذا الأمر لن يحدث لأنه سيأخذ أقصى احتياطاته.

أما على الصعيد الآخر سيبدأ الصراع بين الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب وابن شقيقه فاروق وذلك بسبب حرمان الثاني الأول من الميراث ومغادرته المنزل لكى يتمكن من أخذ حقه وعدم تركه.

يذكر أن الصراع بدأ بين فاروق وياسين عندما قرر الحاج محمود الرفاعي والد الثاني وعم الأول فى كتابة كل ميراثه للأول وتورط الثاني فى قتل والده.