«الزراعة» تحذر من ظاهرة الرقاد: تهدر 25% من محصول القمح

أكد مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، أن محصول القمح في المرحلة الحالية من عمره معرض لظاهرة الرقاد على الأرض بفعل الرياح التي تهب باستمرار، وما يزيد من تأثير الظاهرة هو طرد القمح للسنابل وقرب نضجه، لذا يجب الاحتياط عند ري المحصول.

أهمية الريات الأخيرة للقمح

وأكد المركز أهمية الريات الأخيرة للقمح، ما يساعد على امتلاء الحبوب بالمادة الجافة، مما يزيد الإنتاج من 2 إلى 3 أرادب، والمقصود هنا هو الرية الرابعة والخامسة فيما عدا المناطق التي يسقط عليها المطر.

وتابع المركز، أن الرقاد يسبب خسارة في إنتاجية المحصول بنسبة تقدر بـ25%، في كثير من الأحيان، كما يعمل الرقاد على صعوبة حصاد النبات، ويزيد من التكاليف، وتكون الحبوب ضامرة ولون التبن بني، على عكس اللون الطبيعي له وهو الأبيض.

أسباب رقاد القمح

وأشار المركز إلى أن من بين أسباب رقاد القمح؛ الصفات الوراثية حيث توجد أصناف تميل للرقاد، وهذه صفة وراثية في الصنف نفسه، وخاصة الاصناف البلدية التى ما زال بعض المزارعين يزرعونها، كذلك يتسبب "بدر" التقاوي في أحواض في حدوث الرقاد، ومن بين الأسباب أيضا الكثافة النباتية في الزراعة والتسميد الأزوتي، وخاصة باليوريا، أو تأخير الدفعة الأخيرة لتكون أثناء الطرد والتزهير وخروج السنابل.لفت إلى أن من بين الأسباب التي تؤدي للرقاد هو الري على فترات متباعدة أو الري قبيل سقوط الأمطار، والري أثناء أو قبل هبوب الرياح، لذا يجب الأخذ في الاعتبار أن هبات الرياح النشطة دائما تبدأ مع الظهيرة أو آخر النهار.