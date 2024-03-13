الحكومة: قرار رفع سعر توريد أردب القمح جاء دعما للمزارع المصري

حددت الحكومة، اليوم الأربعاء، سعر توريد أردب القمح من الفلاحين والمزارعين لموسم حصاد 2024-2025، والذي يبدأ منتصف شهر أبريل المقبل، لتستقبل وزارة التموين القمح المحلي لدعم منظومة الخبز، وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، مضيفة أن قرار اليوم يأتي دعمًا للفلاح، منوهة إلى أن الحكومة وافقت على هذه الزيادة اليوم دعمًا للمزارعين المصريين، الذين يعملون لإنتاج المحصول الإستراتيجي الأول لتوفير، رغيف الخبز لسد الحاجة لدى المواطنين.

سعر توريد أردب القمح

وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد أردب القمح لموسم حصاد 2024-2025، بواقع 2000 جنيهًا للأردب 23 قيراطا ونصف.

بدء موسم حصاد القمح أبريل المقبل

ومن المقرر بدء موسم حصاد القمح المحلي 2024 منتصف أبريل المقبل، على أن تتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتعاون مع البنك الزراعي المصري، وذلك من خلال لجان مختصة باستلام الأقماح من المزارعين، من أجل تأمين مخزون القمح المحلي، لسد احتياجات المنظومة التموينية من أجل إنتاج رغيف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية.