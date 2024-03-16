يختلف موعد عرض مسلسل محارب الحلقة السادسة على قناة سي بي سي؛ إذ يجري عرضه في عدة أوقات، من أجل إتاحة المسلسل للجمهور لمتابعته في أي وقت يناسبهم على مدار اليوم.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض مسلسل محارب الحلقة السادسة على قناة سي بي سي، وفق الصفحة الرسمية للقناة، لمعرفة ما سيحدث مع حسن الرداد في بعد هروبه من السجن.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة السادسة على قناة سي بي سي

يختلف موعد عرض مسلسل محارب الحلقة السادسة على قناة سي بي سي؛ إذ يذاع عدة مرات، كما يلي:

- مسلسل محارب يعرض الساعة 10:30 مساءً، على قناة cbc دراما.

- وتكون الإعادة في تمام الساعة 1:30 مساءً على cbc دراما.

- مسلسل محارب يعرض الساعة 9 صباح اليوم التالي على cbc دراما.

معلومات عن مسلسل محارب

ومسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان القصيرة؛ إذ يتكون من 15 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، وتدور قصته حول الشاب محارب القادم من الصعيد للقاهرة، وتتعرض والدته لحادث دهس من ابن رجل أعمال مشهور، ويحاول الحصول على حقها لتدور الصراعات.

ويشارك في بطولة مسلسل محارب، حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي، ونرمين الفقي وعفاف شعيب ومحمود الليثي.