أين اختفت زهرة؟.. أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد يبحثون عنها في الحلقة الخامسة

ناقشت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد، قضية الصيد الجائر الذي يتم القضاء فيه على الحيوانات واختفاء الكثير منهم، ليكتشف الأبطال عملية للقضاء على الأفيال في الغابات الاستوائية في وسط إفريقيا، ويذهبون لإنقاذ الكوكب، ولكن يتم اختطاف زهرة، وهو ما خلق تساؤلًا كبيرًا بين الجماهير.

مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد

بعدما جاء إنذار للأبطال نور وفرحة وزهرة ورامي كأحد أفراد التخلص من الطاقة السلبية على كوكب الأرض، ذهبوا ليبحثوا عن أماكن الصيد الجائر للأفيال، ولكن جرى اختطاف زهرة من قبل الصيادين إلى مكان سري في الجبل، وتعرف أصدقائها على مكان اختفائها من البحث عنها في كل الأماكن.

ليظهر أنه في مكان مخفي في الجبل تستخدمه العصابة لنشاطاتها بعيدًا عن عيون رجال الشرطة، وليكون لديهم إمكانيات لحفر شبكة كبيرة من الطرق تحت الأرض لتهريب الحيوانات، وبالفعل ذهبوا إليهم، وكشفوا عن رغبتهم في عملية تهريب حيوانات نادرة للبيع إلى الخارج والاستفادة منهم، وانتهت الحلقة وهم بالقرب من زهرة، وسيتم إنقاذها خلال مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة السادسة التي تُذاع مساء السبت اليوم.

مواعيد مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد أحد مسلسلات الأطفال البارزة والدسمة التي جرى طرحها خلال هذا الموسم الرمضاني 2024، ويتكون من 30 حلقة مرتبطة بقضايا البيئة المختلفة، ويأتي موعد عرض المسلسل على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.