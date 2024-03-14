أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد يقودون حملة تبرع لإنقاذ الأرض: «إيد مع إيد هنساعد»

ناقشت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد، قضية التبرع وأهمية الصدقة، إذ تدور أحداث المسلسل حول كيفية توعية الأطفال بالقضايا المجتمعية المرتبطة بالبيئة، وهو ما فعله أبطال العمل بعد جمع الأموال لحماية الأرض ومنع الحزن والتعاسة ونشر الفرحة، ويأخذ الصغار في رحلة ممتعة لتعليمهم كيفية الحفاظ على كوكب الأرض.

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الثالثة

بأغنية عن التبرع حاول أفراد مسلسل نور والكوكب السعيد، تكثيف الدعاية لحملة التبرعات لإنشاء عالم يسوده التسامح والإخاء بعيدًا عن العنف والكراهية والصراعات: «ضحكة مع ضحكة، ورحمة على رحمة، نبني للحب قلعة والدنيا تبقى أحلى، الخير له ناسه على بابه حراسه وبدون إحساسه الدنيا ولا تسوى، الإيد لما تحضن إيد تقرب بينا كل بعيد، في كل زمن الحب عيد والروح تبقى أسمى، ازرعوا حب وخير مع بعض في قلوب الغير، قليلنا دايمًا يبقى كتير يطرح مكان القلب وردة».

أحداث كرتون نور والكوكب السعيد

وجاءت حلقة نور والكوكب السعيد بعنوان «حملة دعاية»، حاولوا فيها جمع مبلغ 2 مليون جنيه للحفاظ على البيئة، ومنع بيع ملجأ الأيتام لمنع الطاقة السلبية من الكوكب، وحكى «نور»، أحد الأبطال: «الكون جواه طاقة كبيرة للخير لازم نستغلها في الأعمال خيرية، لازم عشان الكوكب يبقى أحسن كلنا نساعد بعض عشان نحافظ على الأرض، لمساعدة البشر على إعادة التوازن البيئي».

وبالفعل بدأوا في جمع التبرعات، مع حديثهم عن أهمية الصدقة، لتعليم الأطفال الصغار أن المشاركة في الحفاظ على الكوكب، تأتي كليًا من أول الدعم حتى التبرع والتصدق بالأموال، وهو ما أخد الأمهات في رحلة تساؤل كيفية تعليم الأطفال أهمية الصدقة والتبرع، وهو ما أجاب عنه جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، والإرشاد الأسري، إذ عبر أن تعليمهم هذه الصفة يبدأ من حديث الأسرة معهم، مقدما مجموعة من النصائح أبرزها:

أهمية التبرع والصدقة

تعليمهم من خلال التالي: