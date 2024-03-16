مفاجأة مدوية بشأن عدم إنقاذ أحمد رفعت داخل الملعب بعد توقف قلبه| عاجل

4 أيام مرت منذ الحادث المفجع الذي شهده ستاد الإسكندرية، بعد سقوط أحمد رفعت وتوقف قلبه بشكل مفاجئ قبل دقيقة واحدة من نهاية مباراة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري، بالدوري المصري الممتاز، والذي أدى إلى دخوله إلى الرعاية المركزة بين الحياة والموت، وسط حالة صدمة وحزن داخل الوسط الرياضي، ودعوات ملايين المصريين.

يوم بعد يوم، يجري الكشف عن تطورات الحالة الصحية للاعب، بعد عودته للحياة بعد توقف قلبه لنحو ساعة ونصف، لجأ خلالها الأطباء لحوالي 20 صدمة كهربائية من أجل إعادة النبض إلى القلب، آخرها المفاجأة المدوية التي فجرها مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز.

لماذا لم يتم إنعاش قلب أحمد رفعت داخل الملعب؟

لماذا لم يتم إنعاش قلبه داخل الملعب؟ سؤال طرحه الكثيرين خلال الأيام الماضية، إذ أن إنقاذ اللاعب داخل الملعب كان سيساعد في تحسن حالته بشكل أفضل، خاصة بعد تأثر أجهزته الحيوية بتوقف القلب لمدة ساعة ونصف، ما جعله يرقد في وضع حرج.

«المنيري» كشف في تصريحات خلال استضافته عبر شاشة أون تايم سبورتس، عن مفاجأة جديدة، مؤكدًا أن بعض الأجهزة الطبية في الأندية لا تملك جهاز الصدمات الكهربائية، لكنه متواجد داخل سيارة الإسعاف التي تتواجد داخل الملعب خلال المباريات.

وأوضح: «لو عربية الإسعاف مش موجودة المباراة لا تلعب ولازم يكون فيها الجهاز، عربية الإسعاف تكون مجهزة تماما ويمكن إجراء عمليات داخلها، ولكن المشكلة مين يشغل الجهاز؟»

وأكمل المنيري: «المسعف لا يملك الصلاحية لتشغيل الجهاز، ولكن بروتوكول المباريات بيقول إن لازم عملية إنعاش القلب تتعمل في أرض الملعب، وهو ما كان يجب يحدث مع أحمد رفعت».

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

ولايزال أحمد رفعت لاعب فيوتشر، يرقد في حالة حرجة داخل الرعاية المركزة، وسط محاولات لإنقاذ حياته، من خلال عملية غسيل الكلى التي يخضع لها، ومحاولات استرداد وعيه بشكل أفضل خلال الأيام المقبلة.