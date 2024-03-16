رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

كتب:

نورهان نصرالله
09:01 ص | السبت 16 مارس 2024
كريم عبد العزيز في مشهد من مسلسل الحشاشين

كريم عبد العزيز في مشهد من مسلسل الحشاشين

ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما الرمضانية عن موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، وذلك بعد حالة النجاحات الكبيرة، التي حققها المسلسل منذ بداية عرضه، في موسم الدراما الرمضانية 2024.

يتطرق المسلسل خلال أحداثه، إلى رحلة حسن الصباح ليكون واحدًا من أخطر الرجال في العالم، بعد تأسيس جماعة لتنفيذ اغتيالات سياسية، عرفت بالحشاشين بعد ذلك.

ويبدأ عرض الحلقة 6 من مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، على منصة WATCH IT في تمام الساعة 7:15 من مساء الغد، قبل عرضها التلفزيوني.

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الحشاشين

وينطلق موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الحشاشين تلفزيونيًا، في تمام الساعة 9:15 من مساء الغد على قناة DMC، وفي تمام الساعة 11 مساء على قناة DMC دراما، بينما تعاد الحلقة مرتين في اليوم التالي ما بين 1:45 بعد منتصف الليل، و4:15 صباحًا.

قبل موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الحشاشين.. تعرف على أحداث الحلقة 5

شهد مسلسل الحشاشين الحلقة 5 العديد من الأحداث، بدأت مع حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، الذي نجح في كسب ثقة السلطان ملك شاه، بعدما ظهرت براعته في العمل داخل بيت سر السلطنة، وعلى الجانب الآخر عمل على تعكير صفو العلاقة بين السلطان والوزير نظام الملك (فتحي عبد الوهاب)، ومع زيارة الخليفة العباسي لمدينة أصفهان يضع الصباح خطة لاغتياله.

اقرأ المزيد:

من هو الإمام أبو حامد الغزالي؟.. ظهر في مسلسل الحشاشين

قوانين لا ترحم.. حسن الصباح يعاقب ابنه الحسين في مسلسل الحشاشين بطريقة قاسية

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. حسن الصباح يعكر الصفو بين السلطان ونظام الملك

المخرج مجدي أحمد علي: مسلسل الحشاشين وجبة دسمة للمواطن في رمضان (فيديو)
بقلم نورهان نصرالله