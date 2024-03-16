موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما الرمضانية عن موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، وذلك بعد حالة النجاحات الكبيرة، التي حققها المسلسل منذ بداية عرضه، في موسم الدراما الرمضانية 2024.

يتطرق المسلسل خلال أحداثه، إلى رحلة حسن الصباح ليكون واحدًا من أخطر الرجال في العالم، بعد تأسيس جماعة لتنفيذ اغتيالات سياسية، عرفت بالحشاشين بعد ذلك.

ويبدأ عرض الحلقة 6 من مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، على منصة WATCH IT في تمام الساعة 7:15 من مساء الغد، قبل عرضها التلفزيوني.

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الحشاشين

وينطلق موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الحشاشين تلفزيونيًا، في تمام الساعة 9:15 من مساء الغد على قناة DMC، وفي تمام الساعة 11 مساء على قناة DMC دراما، بينما تعاد الحلقة مرتين في اليوم التالي ما بين 1:45 بعد منتصف الليل، و4:15 صباحًا.

قبل موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الحشاشين.. تعرف على أحداث الحلقة 5

شهد مسلسل الحشاشين الحلقة 5 العديد من الأحداث، بدأت مع حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، الذي نجح في كسب ثقة السلطان ملك شاه، بعدما ظهرت براعته في العمل داخل بيت سر السلطنة، وعلى الجانب الآخر عمل على تعكير صفو العلاقة بين السلطان والوزير نظام الملك (فتحي عبد الوهاب)، ومع زيارة الخليفة العباسي لمدينة أصفهان يضع الصباح خطة لاغتياله.