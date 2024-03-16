موعد أذان المغرب في مطروح اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام شهر رمضان

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم السبت 16-3-2024، من خلال قسم التقاويم والنتائج، بعد إصدارها إمساكية شهر رمضان الكريم 1445، تزامناً مع سادس أيام شهر الصيام، وحرص أهالي محافظة مطروح على معرفة مواقيت الصلاة لأدائها في مواعيدها في هذه الأيام المباركة.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم السبت

ويختلف موعد أذان المغرب في مطروح اليوم السبت 16-3-2024 من مدينة مرسى مطروح إلي المدن الأخرى، مثل الضبعة والعلمين والسلوم والنجيلة وسيوة والحمام وسيدي براني حسب فروق التوقيت بينهم.

ويحين موعد أذان المغرب في مطروح اليوم السبت 16-3-2024، طبقاً لما حددته إمساكية شهر رمضان، في تمام الساعة 6:20 مساءاً.

روحانيات في مساجد مطروح

ومن جانبه، قال الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مساجد محافظة مطروح المنتشرة في القرى والنجوع والمدن تنشط خلالها الأنشطة الدينية المتنوعة خلال شهر رمضان من خواطر إيمانية وروحانيات ومقارئ القرآن الكريم، ودروس للسيدات ومسابقات دينية وفي القرآن الكريم لمختلف الأعمار وندوات تثقيفية على مدار الشهر، يتسابق خلالها المواطنين في العبادة في ظل جهود من أئمة وعلماء الأوقاف.