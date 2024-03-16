حزب المؤتمر: التحالف الوطني يؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يبذل جهودا غير عادية في دعم القضية الفلسطينية، ويواصل بذل الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من المحافظات كافة لدعم أهالي غزة.

التحالف يمتلك تاريخا مشرفا في دعم القضية الفلسطينية

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن هذه الجهود تأتي في إطار تكثيف دور التحالف الإغاثي والإنساني، مشددا على أن التحالف يمتلك تاريخا مشرفا في دعم القضية الفلسطينية، ولعل آخر القوافل تلك التي أطلقها وتضم 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 آلاف طن من المواد الغذائية، وأكثر من 90 طن ألبان وحفاضات الأطفال، و25 طن مياه، ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة لنحو 117 طنا من الملابس والبطاطين الشتوية، لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

التحالف قدم نموذجا كبيرا في تخفيف معاناة أهالي غزة

وأشار «غنيم» إلى أن التحالف قدم نموذجا كبيرا في تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، فمنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، كان التحالف على قدم وساق، وبذل الجهود لدعم القضية، من خلال المساعدات التي تستهدف تخفيف المعاناة عن كاهل الأشقاء في القطاع.

وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي، من المؤسسات القوية التي تدعم القضية قلبا وقالبا، ويخفف حقا معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأثبت قدرته على تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة.