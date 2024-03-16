«العربي الناصري»: قوافل التحالف الوطني لغزة استمرار للملحمة المصرية في دعم القضية

ثمن الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات.

مساعدات علاجية وغذائية للفلسطينيين

وأشاد محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصري، باستمرار التحالف الوطني للعمل الأهلي في تقديم يد المساعدات خلال شهر رمضان، والتي كان آخرها إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تضم 300 قاطرة.

وأكد نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن استمرار التحالف الوطني للعمل الأهلي يمثل استمرار للملحمة الوطنية التي يخوضها ونجحت في ترجمة مساندة الشعب المصري لأشقاء في غزة من خلال سلاسل مساعدات متواصلة عبر معبر رفح.

تخفيف معاناة أهالي غزة

وأشار إلى أن التحالف لعب دورًا مهما ومؤثرًا كذراع تنموي محليا وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح أحد القوى الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية بالخارج.