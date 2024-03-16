قطع مياه الشرب 7 ساعات في مركز الحامول غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن عدد من القرى، غداً الأحد، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم، ولمدة 7 ساعات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.

قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنّ القرى التي ستتأثر بقطع مياه الشرب بمركز الحامول هي الزعفران، والكفر الشرقي، والسحايت، والحندقوقة، وأم الشعور، وذلك للقيام بأعمال إصلاح عداية المياه بمحطة أبو عرفة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالحامول، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.