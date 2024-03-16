روجينا عن سر إلهي: المرأة أقوى كائن بالكون.. و«نصرة» ستبدع في الانتقام

أعربت الفنانة روجينا، عن سعادتها بتصدرها «تريندات» منصات التواصل الاجتماعي، في الحلقات الأولى من مسلسل سر إلهي، التي تشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2024.

روجينا تتحدث عن شخصية «نصرة» في مسلسل سر إلهي

وخلال أحداث مسلسل سر إلهي، تقدم الفنانة روجينا شخصية نصرة، التي تتعرض لظلم كبير من قبل أسرتها، وتتورط في جريمة قتل، لكن هل ستنجح في أخذ حقها خلال الأحداث؟.

من جهتها، قالت روجينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا أقدم شخصية مثل نصرة إذا ظلت سيدة مغلوبة على أمرها؛ فأنا لا أحب إطلاقا المرأة الضعيفة، وأرى دائما بأن المرأة شخصية قوية؛ لأن أقوى كائن في الكون هو المرأة».

وأكدت روجينا: «المرأة تفعل ما لا يقدر أحد على فعله، وسيرى الجمهور بأن ناصرة ستبدع في الانتقام، خلال الحلقات المقبلة من مسلسل سر إلهي».

يذكر أن شخصية «نصرة» التي تقدمها الفنانة روجينا، قد تورطت في جريمة قتل هارون، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير، عن طريق شهادة زور من أسرتها، الذين باعوها بمقابل مادي.