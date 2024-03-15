بعد وفاة ابنتها الوحيدة.. هل تبدأ روجينا رحلة الانتقام في سر إلهي؟

مشهد خطف القلوب، جسد معاناة وقهر الأم عندما تودع طفلها أو طفلتها بعد وفاته، ظهرت فيه الفنانة «روجينا» خلال الحلقة 4 من مسلسل سر إلهي، بعد وفاة ابنتها الوحيدة «سلمي» ودفنها، لتصبح وفاة ابنة «نصرة» دافعها للانتقام ممن أذوها.

طلبت روجينا الإذن من إدارة السجن لحضور جنازة ابنتها، لتنهار بالدموع وعلا تستطيع الوقوف على قدميها في مشهد مؤثر، وقررت شقيقتها رقية «رنا رئيس» فسخ خطوبتها بعدما سيطر عليها الندم بسبب سرقة أموالها من زوج نصرة الذي يجسده الفنان محمد ثروت، لأنها باعت شقيقتها دون مقابل.

خروج نصرة من السجن

خلال نهاية الحلقة خرجت نصرة من السجن، بعد قضاء 4 أعوام، إذ قامت بزيارة ابنتها وتوعدها بأنها ستنقم في من تسبب في تفرقتهما ووفاتها نتيجة الإهمال وربما تكون بداية رحلة الانتقام التي نشهدها في الحلقات القادمة.

مواعيد عرض سر إلهي

ومن المقرر أن تذاع أحداث الحلقة 4 من من مسلسل سر إلهي على شبكة قنوات CBC في تمام الساعة والإعادة الأولى 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا وشارك العديد من الفنانين منهم أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.