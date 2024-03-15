مسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة.. هل ستعود روجينا لتنتقم؟

أحداث تلو الأخرى في مسلسل سر إلهي بداية من الشهادة الزور وحبس الأشقاء لأختهم، لذا ينتظر الجمهور الحلقة الخامسة من المسلسل، والتي ستعرض الليلة لمعرفة ماذا ستفعل نصرة التي تؤدي دورجا الفنانة روجينا بعد خروجها من السجن.

من المتوقع أن يشهد مسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة ما ستفعله نصرة بعد قضائها أربع أعوام في السجن، حيث توعدت في نهاية الحلقة الرابعة عند زيارتها لابنتها في المقابر بأنها ستنتقم ممن فعل بها ذلك.

مسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة

كما تتغير حياة أشقاء نصرة بعد حصولهم على مليوني لكل شخص، لتخرج روجينا وتتصدم مما حدث لهم وتتوالى الأحداث التي ستظهر كيف سيكون رد فعلها وطريقة انتقامها.

مسلسل سر إلهي الحلقة 4

خرجت نصرة في نهاية الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي من السجن بعد قضاء أربع أعوم حيث خرجت حسن سير وسلوك بقضاء نصف المدة والتي تغيرت فيها شخصيتها كثيرا بعد أن كانت نصرة طيبة القلب التي تقدم تضحيات من أجل الآخرين.