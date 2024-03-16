مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة بطولة روجينا ومحمد ثروت

زادت أحداث مسلسل سر إلهي إثارة بعد خروج نصرة «روجينا» من السجن لحسن السير والسلوك، إذ تقرر بمساعدة المحامي أحمد مجدي، إثبات برائتها، وتبدأ البحث وراء شاهيناز وسراج، الذين دفعا ملايين الجنيهات لأشقائها من أجل الشهادة الزور ضدها في المحكمة وسجنها، وموت ابنتها الوحيدة، إذ ترفض نصرة مسامحة أشقائها عما فعلوه بها، وتقرر الإقامة وحدها حتى تستطيع التفكير في ما ستقوم به.

مسلسل سر إلهي الحلقة 6 بطولة روجينا ومحمد ثروت

تسعى نصرة خلال الحلقة 6 من مسلسل سر الهي التي تعرض مساء اليوم، إلى معرفة مكان زوجها سعد الذي يجسد دوره محمد ثروت، بعد أن ترك الحارة وشقتهم الجديدة، وأصبح من رجال الأعمال بالملايين التي حصل عليها من شاهيناز وسراج مقابل الشهادة ضدها، إضافة إلى الأموال التي سرقها من شقيقته رؤقية، وتتوالى الأحداث بمفاجأة بعد خروج نصرة قبل نهاية مدة سجنها.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي حصريا على cbc

- مسلسل سر إلهي الحلقة 6 بطولة روجينا يعرض الساعة 6:30 صباحا، على cbc دراما.

- مسلسل سر إلهي الحلقة 6 بطولة محمد ثروت يعرض الساعة 11:30 ظهرًا على cbc دراما.

- مسلسل سر إلهي الحلقة 6 بطولة ميمي جمال يعرض الساعة 12 منتصف الليل على cbc.