أستاذ شريعة إسلامية: التوبة قارب إنقاذ وعلاج سريع للنفس

قال الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن التوبة لا تشكل سفينة من سفن النجاة من الهلاك فقط، وإنما تشكل بالإضافة إلى ذلك خطة إعادة الإعمار لملكات الإنسان وقدراته العقلية والنفسية ولصلاته المجتمعية، بعد أن أحدثت الذنوب إصابات مباشرة لهذه الملكات، حتى باتت في حالة من العجز والشلل والتمزق تستدعي سرعة الإصلاح وإزالة آثار.

العدوان والتجاوز

وأوضح المنسي، أن التوبة تأتي بمثابة قارب الإنقاذ والعلاج السريع، ولم تعد التوبة كلمات وعبارات تتردد على الألسنة بدون وعي أو قصد، وإنما صارت مراجعة نفسية ومحاسبة دقيقة عن الأعمال والمواقف التي خذلنا فيها الحق، وسكتنا فيها على الباطل والمنكر ولم نقم بواجب الإغاثة والمساندة كما ينبغي، مضيفا أنه في ضوء هذه المعاني ندرك المعني الحقيقي للتوبة وهو الاعتراف بالذنب والندم علي وقوعه، والعزم على التوقف عنه في الحال، وعدم العودة إليه مرة أخرى، والسعي لجبر ما انكسر وإصلاح.

تجديد خلايا الإيمان

وأكد أستاذ الشريعة الإسلامية أن التوبة محاولة مطلوبة باستمرار لتجديد خلايا الإيمان وتجديد خلايا النفس، والعودة إلى الحالة الأولى، حالة الفطرة السليمة التي تمكن من إعادة الإقلاع والصعود، ولملمة الطاقات التي تبعثرت، والروح التي ضعفت، واكتشاف الكنوز المخبوءة واستئناف السير والأبحار في بحور السلامة واليقين.