علي جمعة يوضح علامات التوبة.. بينها الإقلاع عن الذنب لو اقترفت خطأ

أحيانا يقع البعض منا في الزلات، فماذا يفعل؟ وهو ما أجاب عنه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، أنه على المسلم أن يزيد من الرجاء عند الوقوع في الزلات، وليس العكس وهنا معنى لطيف تكلم عنه أهل الله يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري -رضي الله عنه-: «من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل» وهي أولى الحكم التي بدأ به كتابه العظيم الحكم العطائية في إشارة إلى أن بداية الطريق تكون بالتوبة والاعتماد على الله وحده.

وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "لذا ترى النبي ﷺ يقص على أصحابه قصة قاتل المائة، وهو يريد أن يتوب بعد كل هذه الذنوب، والله يقول: {أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} فكم مرة قتل هذا الرجل الناس جميعا؟ رغم كل هذه الذنوب أراد التوبة، وانتظره ربه، وفرح بعودته ،والنبي ﷺ يقول: «والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشى أقبلت إليه أهرول»".

الإقلاع عن الذنوب

وتابع مفتي الجمهورية الأسبق: "فما قصة ذلك الرجل؟ يرويها رسول الله ﷺ فيقول: «كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. فأتاه فقال: انه إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا .. فقتله فكمل به مائه ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: أنه إنه قتل تسعه و تسعين نفسا فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه و بين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم و لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى و وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط: فأتاهم ملك بصورة ادمي آدمي فجعلوه بينهم - أي حكماً - فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتها كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة».

علامات التوبة

واستكمل علي جمعة : "في هذه القصة التي يرويها النبي ﷺ أمور كثيرة يجب أن نتعلمها، أولا: أن الذي يُسأل عن أحكام الشرع العالم وليس العابد (الراهب) فعندما أخطأ من دله على الراهب حدثت جريمة أخرى في وقت يحتاج فيه الرجل إلى التوبة إذ به يقتل العابد الذي أفتى بجهل، فلا ينبغي لأحد أن يقصد كل من ظهرت عليه علامات العبادة أو الصلاح بالسؤال في الدين، فإن هذا الدين علم".

واختتم: "كما أنه لا يجوز لكل من اقترب من ربه وسار في طريقه أياما أو شهورا أو سنين أن يظن أنه له إفتاء الناس، فإن الإفتاء يكون للعلماء، ورأينا عندما ذهب إلى العالم انتهى الأمر، وتنزلت الرحمات، فهذا هو الدرس الأول الذي ينبغي أن نخرج به من هذه القصة".