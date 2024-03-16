«مواد غذائية وموائد رحمن».. تنوع كبير في أشكال الدعم المقدم من التحالف الوطني

أكد الإعلامي محمد عبده، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، استمرار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الأسر الأولى بالرعاية من قبل شهر رمضان، حتى الأيام الأولى من الشهر الكريم، في عدد كبير للغاية من محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من توزيعات التحالف على مستوى الجمهورية وصل لأكثر من 19 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة بلغت 1.8 مليار جنيه.

منظمة التحالف الوطني

وأشارت الإعلامية جومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إلى إن منظمة التحالف الوطني جمعت كل الجمعيات الأهلية، وجمعيات المجتمع المدني التي ترغب في مساعدة الفئات الأولى بالرعاية بشكل كبير.

وأوضحت أن مظلة التحالف الوطني جمعت كل المساعدات في مكان واحد، وتنوعت بين صناديق مواد غذائية ورمضانية، ووجبات ساخنة ولحوم، إلى جانب كروت مساعدات، وتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة.