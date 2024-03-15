حكم إخراج الزكاة خارج البلد.. مفتي الجمهورية يوضح

حكم إخراج الزكاة خارج البلد، من الأمور الجدلية التي حسمتها دار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال ورد إليها جاء نصه «هل يجوز للمصريين المتواجدين خارج مصر إرسال زكاة الفطر إلى ذويهم وأبناء وطنهم الذين هم أحوج ما يكونون لهذه الأموال؟»، موضحة أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة في العموم دون أن يخصص لها مكان أو زمان.

حكم إخراج الزكاة خارج البلد

وقال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، في حكم إخراج الزكاة خارج البلد، إنه لا يوجد مانع شرعي من إرسال المقيمين خارج البلد زكاة مالهم وفطرهم إلى أهلهم وذويهم، موضحا أن ذلك هو الأفضل والأولى في هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وكفاية المحتاجين وسد حاجة المحتاجين؛ فمصر وأهلها أولَى بمساعدة مواطنيها وأبنائها.

هل يجوز للمغترب إخراج زكاة المال في بلده؟

وفي سياق بيان حكم إخراج الزكاة خارج البلد، أضاف المفتي أن الأصل في أموال الزكاة أن يخرجها أغنياء القوم إلى فقرائهم، تحقيقا لمبدأ التكافل، والاكتفاء الذاتي، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وتقليل الفوارق الطبقية، ومواجهة المشكلات الاقتصادية، والعمل على زيادة وسائل الإنتاج وتقليل نسب البطالة، مما يحق الارتقاء والرخاء للأمم والشعوب، مؤكدا أن هذا الأصل الذي جرى العمل به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مستشهدة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد غير بلد الإقامة؟

وفي إطار الحديث عن حكم إخراج الزكاة خارج البلد، أشار مفتي الجمهورية إلى أن هذا الأصل معمول به أيضا في زكاة الفطر، فقد فرضتها الشريعة أصالةً لإغناء فقراء كل بلد عن الحاجة في العيد؛ مستشهدة بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ»، مؤكدا أن الفقهاء متفقون على مشروعية نقلها -بل ووجوبه- إذا زادت عن حاجة البلد، وأكثرهم على إجزائها إذا أعطيت لمستحقيها ولو بغير بلدها، وحُكي فيه الاتفاق والإجماع.