محافظ مطروح: تركيب وصلات صرف صحي وغاز طبيعي لتطوير حي الشروق

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحي في حي الشروق بالكيلو 7، أكبر أحياء مدينة مرسى مطروح، مع استكمال أعمال التطوير الشامل في الحي، والمتابعة المستمرة للأعمال الجارية والإسراع في تنفيذها مع تذليل أى عقبات لسرعة إنهائها في التوقيتات المحددة.

متابعة أعمال تطوير حي الشروق بمطروح

وكلف محافظ مطروح، اليوم، المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال تطوير منطقة حى الشروق، وتنفيذ الأعمال الجارية، ومراجعة إنهاء تركيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي للوصلات المنزلية ووصلات التشغيل وربطها بشبكة الصرف الصحي.

توسعة الشوارع ومد كابلات كهرباء وخطوط الغاز

وقال محافظ مطروح، إنه جري تعديل مسار خطوط وكابلات الكهرباء مع توسعة الشارع الرئيسي لمدخل الحى، بالاضافة إلى أعمال الرصف بعد التوسعة وإزالة الإشغالات، وتركيب خطوط الغاز الطبيعي، ومتابعة إزالة المعوقات لسرعة إنهاء الأعمال والتنسيق بين جميع الجهات المعنية في أعمال البنية التحتية من مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع كهرباء مطروح ومديرية الطرق والشركات المنفذة، وغيرها لتوفير مزيد من الخدمات في إطار جهود المحافظة لتطوير المنطقة بالشكل الحضارى والتيسير على حركة السيارات والمواطنين.