اختيار أستاذين في جامعة المنصورة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، استنادًا إلى ترشيح من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضم المجلس عددًا من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والداخلية وغيرهم، وأيضًا بعض الشخصيات العامة ذوي الخبرة، منهم اثنان من علماء جامعة المنصورة.

المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

وضم المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، من ذوي الخبرة، الدكتور محمد عبد الوهاب، المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام، كما أنه عضو في لجنة مراجعة الجامعات الأجنبية واللجنة العامة لمعادلات علوم الحياة والطب.

الدكتور محمد عبد الوهاب

والدكتور عبد الوهاب حاز على العديد من الجوائز المحلية والدولية، كان آخرها جائزة الرواد في الطب من أكاديمية البحث العلمي.

الدكتور أحمد شقير

كما ضم المجلس الدكتور أحمد شقير، أحد أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي يشغل الدكتور شقير منصب أستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة، وسبق له أن شغل منصب الرئيس السابق لقسم ومركز الكلى والمسالك البولية بالجامعة.

ويتمتع الدكتور أحمد شقير بسجل تميز ملفت، حيث يعتبر المصنف الأول على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى إفريقيا في مجال المسالك البولية، كما أنه ضمن أفضل 2% من علماء العالم طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث يحتل المرتبة 36 على مستوى العالم في هذا المجال.

وحصل شقير على العديد من الجوائز المحلية والدولية، من بينها جائزة النيل، التي تعتبر أعلى وسام علمي مصري، بالإضافة إلى فوزه بجائزة الطبيب العربي لعام 2023، تتويجا لتميزه وإسهاماته البارزة في مجاله.