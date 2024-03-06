افتتاح معرض «ست الستات المصرية» في جامعة المنصورة

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة افتتاح السوق الخيري «ست الستات المصرية»، اليوم الأربعاء، بحضور مقررة المجلس القومي للمرأة في محافظة الدقهلية.

وقال «خاطر»، إن السوق الخيري يتم تنظيمه في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بهدف التركيز على بناء الإنسان والاستثمار في الموارد البشرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

افتتاح السوق الخيري

وأوضح أن الهدف من السوق هو إحياء الحرف التراثية والمنتجات والأشغال اليدوية التي تنتجها السيدات المعيلات، والعمل على تسويق منتجاتهن.

وأشار إلى حرص جامعة المنصورة على التعاون مع الجهات المختلفة و الهيئات و المؤسسات من أجل إتاحة المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا بصفة دورية كأحد العوامل المؤثرة بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي و تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الدكتورة أمينة شلبي أن معرض «ست الستات المصرية» هو سلسلة من الأسواق أو المعارض التابعة لفرع المجلس القومي للمرأة، تهدف إلى تسويق منتجات يدوية للسيدات والفتيات، خاصةً وأن الجزء الأكبر منهن ينتمي لفئة السيدات المعيلات.

مشاركة طالبات جامعة المنصورة في السوق الخيري

وأضافت أن السوق الخيري يعمل علي تشجيع الفتيات على إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، وتم اختيار مجموعة من الطالبات ممن لديهن الرغبة في المشاركة.

وجاءت نسبة العارضات المعيلات في السوق بنسبة 25%، وبلغ عددهن 35 عارضة، حيث قدمن مجموعة متنوعة من المنتجات في مختلف المجالات مثل الإكسسوارات، والكوروشيه، والمأكولات، والمكرميات، والأعمال الفنية، والمفارش، ومنتجات ورش الريزن والديكوباج، والملابس الرياضية، والشنط بمختلف الخامات والمستويات لتناسب كل الأذواق.