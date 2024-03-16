الحماية المدنية بالجيزة تنقل مريضة غير قادرة على الحركة إلى المستشفى للعلاج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يُفيد باستغاثة سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة، مريضة وغير قادرة على الحركة، ومقيمة بمفردها، سقطت أرضاً حال تواجدها داخل محل سكنها، وحدث كسر بيدها، وأكدت عدم قدرتها على فتح باب الشقة المغلق من الداخل.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحل البلاغ، وجرت مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.