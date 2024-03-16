السيطرة على حريق ستوديو الأهرام.. و«الحماية المدنية» تواصل عمليات التبريد

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الهائل الذي شب في ستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية، وتجري الآن عمليات التبريد لمنع اندلاع النيران مرة أخرى.

السيطرة على حريق استوديو الأهرام

وكانت قوات الحماية المدنية كثفت جهودها لإخماد الحريق وتم الدفع بسيارات إطفاء إضافية ليصل عددها لـ30 سيارة.

وأخلت أجهزة الأمن، سكان 4 عمارات مجاورة للاستوديو حفاظًا على سلامتهم، وامتدت النيران لبعض الأشجار أمام الاستوديو، وجرى تكثيف الجهود للسيطرة على ألسنة اللهب.

بلاغ بنشوب حريق باستديو الأهرام

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا بنشوف حريق في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، وتحركت قوات الحماية المدنية فور تلقي البلاغ للسيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وانتقل اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إلى مكان الحريق، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول المنطقة، وبدأت قوات الدفاع المدني في عمليات الإطفاء، للسيطرة على ألسنة اللهب.