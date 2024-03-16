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دراما المتحدة

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 47 مليون جنيه في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:37 م | السبت 16 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قالت وزارة الداخلية، إنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 47 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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