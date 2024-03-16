استبعاد نجم الأهلي من منتخب مصر.. أول إصابة مع حسام حسن

خضع حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، لأشعة ورنين مغناطيسي بعد أن اشتكى اللاعب من آلام عضلية خلال فترة الإحماء، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة أثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه.

وتأتي إصابة حسين الشحات، قبل أيام من خوض منتخب مصر مباراته الأولى تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني الجديد للفراعنة، والتي ستكون أمام نيوزيلندا مساء يوم 22 مارس الجاري، في إطار الدورة الودية الرباعية المقامة بالقاهرة، والتي يشارك فيها أيضا منتخبي تونس وكرواتيا، وتلعب خلال الفترة من 22 إلى 26 من الشهر الجاري.

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام نيوزيلندا في الدورة الوديةومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن، مدرب منتخب مصر، مباراته أمام نيوزيلندا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي، مصطفى محمد.

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