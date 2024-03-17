أحداث صادمة شهدتها الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي وخصوصا بعد خروج نصرة «الفنانة روجينا» من السجن بعد 4 سنوات فقط، وفوجئ أخوتها بذلك الخبر، بعد أن كانوا يتوقعون خروجها بعد 7 سنوات، وبمجرد خروجها ذهبت إلى منزلها القديم التي كانت تسكن فيه مع أخوتها قبل دخولها السجن، لتلتقي خطيب أختها نهى عابدين في دور رحمة السابق، ليخبرها بأنه عرف حقيقة براءتها وعلم بما فعلوه أخوتها معها بعد ظهور الثراء عليهم.

مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. ماذا تفعل روجينا بعد العثور على ذهب هارون؟

وعندما علمت رقية «رنا رئيس» بخروج نصرة من السجن في مسلسل سر إلهي، ذهبت لرحمة لتخبرها بأن نصرة خرجت من السجن، لينتابه الخوف والخزي، لأنهم كانوا السبب في دخولها السجن ووفاة ابنتها، وبعدها تذهب نصرة لشاهيناز في شركتها لتهددها، ولكنها فوجئت بأن يحيى «أحمد مجدي» يعمل بالشركة لدى شاهيناز.

وفي نهاية الحلقة نجد روجينا تذهب إلى مقبرة، ليكون ذلك المكان الذي أخبرها هارون عنه بأنه بخفي الذهب الخاص به في ذلك المكان، لتجد كميات كبيرة من الذهب تجعلها تسعد كثيرا بعثورها عليه، ومن المتوقع أن نشهد تحولًا لحياة نصرة بعد عثورها على الذهب في مسلسل سر إلهي الحلقة 6.